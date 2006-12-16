В Крыму проходит ”народный референдум” по НАТО

Сегодня в Автономной Республике Крым жители полуострова стоят в очередях, чтобы проголосовать на «народном референдуме» по НАТО, заявляет первый секретарь Крымского рескома КПУ, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ.

Как сообщил он корреспонденту УНИАН, по инициативе Крымского республиканского комитета Компартии Украины в автономии проходит политическая акция "Народный референдум" по вопросу о вступлении Украины в НАТО. В бюллетене для голосования только один вопрос: "Согласны ли Вы с политическим курсом Президента Виктора ЮЩЕНКО на вступление Украины в НАТО?". Голосование началось в 8.00 и продлится до 18.00.

По словам Л.ГРАЧА, референдум проходит без каких-либо эксцессов, явка крымчан на "избирательные участки", которые размещены на улицах во всех населенных пунктах автономии (всего в Крыму открыто 1257 участков, из них в Симферополе - 44 участка), очень высокая.

"Если бы так - на подъеме - как проходит голосование на народном референдуме, проходило голосование на парламентских или президентских выборах, то Украина давно бы стала демократическим государством, - заявил лидер крымских коммунистов. - Люди сегодня пришли проголосовать за час до открытия участков. Сейчас на участках очереди выстроились тех, кто хочет проголосовать".

Л.ГРАЧ сообщил, что результаты голосования будут объявлены уже завтра днем. При этом лидер коммунистов автономии отметил, что, наверняка, будет "достаточно высока планка" тех, кто выскажется против вступления Украины в НАТО.

Лидер коммунистов Крыма также прокомментировал вчерашнее заявление Представительства Президента в АРК, в котором сказано, что инициируемый КПУ референдум по НАТО не имеет ничего общего с референдумом и не будет иметь никаких юридических последствий, а также, по сути, является "очковтирательством". "Я не хочу опускаться до уровня подобных заявлений, - сказал Л.ГРАЧ. - Власть сегодня не уважает мнение народа, власть во все голоса кричит, отказывает народу в волеизъявлении, власть говорит: и так все ясно! Почитайте, например, последние заявления того же МОРОЗА". Лидер коммунистов Крыма отметил, что в КПУ и сами "прекрасно знают", что "народный референдум" носит консультативный характер, а его результат - это, прежде всего, политический результат, который покажет отношение крымчан к вступлению Украины в НАТО.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Представительство Президента Украины в АРК предупредило крымчан, что инициируемая Крымским республиканским комитетом КПУ политическая акция не имеет ничего общего с референдумом и не будет иметь никаких юридических последствий.