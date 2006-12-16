США советуют Януковичу действовать быстро

Соединенные Штаты Америки поддержат демократическую, независимую, единую Украину, интегрированную в Европу, заверяет Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР.

Как заявил он в своей статье в еженедельнике «Зеркало недели» (№48, 16-22 декабря), «если действия будут соответствовать обещанному, Украина станет демократической, независимой, единой страной, которая интегрирована в Европу, экономически растет и является лидером в своем регионе и в мире», то «Соединенные Штаты поддержат такую Украину».

Как отметил У.ТЕЙЛОР, у США «нет намерений втягиваться в украинские внутриполитические события. Я говорил ранее и буду повторять вновь, что ни американцы, ни россияне, ни кто-либо другой не имеют права голоса в вопросах украинской политики - только сами украинцы, и только так должно быть».

По словам посла, его страна заинтересована в том, чтобы «политические распри (в Украине) закончились и власть смогла продвигать реформы как единая команда».

Комментируя недавний визит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США, У.ТЕЙЛОР отметил, что Соединенные Штаты готовы поддержать «усилия Украины отвечать требованиям присоединения к НАТО. Если народ Украины так решит, и когда решит - двери будут открыты. Относительно позиции премьера в этой сфере существует ряд скептиков, и ему нужно действовать быстро, чтобы прояснить взгляд Украины по НАТО».

Кроме того, заявил посол, США призвали В.ЯНУКОВИЧА «снять те несколько препятствий на пути к членству в ВТО, которые еще остаются. Мы также подчеркнули, что Украина должна показать, что она готова принять как выгоды, так и ответственность членства во Всемирной торговой организации и немедленно привести свою политику по экспорту зерна и импорту мяса в соответствие с требованиями и обязательствами ВТО».

По словам У.ТЕЙЛОРА, «рабочий визит премьер-министра в Вашингтон характеризовался откровенными и прямыми дискуссиями, во время которых В.ЯНУКОВИЧ ясно давал понять, что он презентует объединенную украинскую позицию. Он высказывал готовность делать правильные вещи для украинского народа: увеличить прозрачность, защищать политические свободы, обуздать коррупцию, улучшить инвестиционный климат, поддерживать украинскую независимость. Мы были в одинаковой степени откровенны - как и надлежит друзьям. Мы обещали поддерживать Украину по мере того, как она будет превращать готовность в действие».