Почему регионалы разблокировали трибуну ВР - версия эксперта

Оппозиция в лице Партии регионов вынуждена отойти от деструктивной практики блокирования парламента и искать компромисса с правительством, поскольку влияние такой тактики на политический рейтинг ПР губительно.

Такое мнение высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном УНИАН.

«Партия регионов загнала себя в тупик. «Регионалы» осознают, что каждый день блокады парламента негативно сказывается на электоральном рейтинге и партии, и ее лидера», - считает политолог.

В то же время, отметил он, результативно работающий парламент будет неминуемо подыгрывать инициативам правительства, а значит, и его главе - Юлии ТИМОШЕНКО. «Вот почему ПР вынуждена будет искать компромисс с коалицией и правительством, выторговывая выгодную для них повестку дня и согласовывая перечень проходных законопроектов», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, результативная работа парламента будет возможна лишь тогда, когда коалиция и оппозиция смогут разделить сферы ответственности и достигнуть консенсуса в распределении списка согласованных законопроектов.

«Убежден, что ПР может допустить результативное голосование за проект бюджета в обмен на проведение ряда принципиальных социальных инициатив от ПР. Однако вряд ли речь пойдет о том уровне повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты, о которых говорят сегодня в окружении лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.