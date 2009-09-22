Виталий Кличко: профессиональный бокс сродни шахматам

Виталий Кличко закончил активную фазу подготовительного периода к защите чемпионского титула по версии WBC, сообщает сайт братьев Кличко. Подготовка к поединку против Криса Арреолы заняла шесть недель. За это время Кличко провел более 120 раундов спарринг-поединков, в которых ему помогали 6 спарринг-партнеров. В этот раз, и это отличительная черта данных сборов, количество спарринг раундов было увеличено.

«Решение не вызвано какими-то ключевыми причинами, - говорит Виталий Кличко, - я прекрасно себя чувствую и специально решил увеличить нагрузки. Каждый из спарринг-партнеров обладает отдельными чертами, которые присутствуют у моего будущего соперника: один боксирует на дальней дистанции, другой входит в ближний бой, третий работал на скорости, заставляя более активно работать, передвигаясь в ринге. Сегодня уже можно говорить, что закончилась активная фаза сборов. Все поставленные задачи выполнены. Я нахожусь в прекрасной форме, готовы все тактические разработки на бой. Осталось только их реализовать».

«Я уже не раз говорил, что профессиональный бокс сродни шахматам, важно заранее просчитать возможные ходы соперника, - замечает Виталий, - я знаю, что в подготовке Арреола изучал мои предыдущие поединки, мою технику и тактику, знаю какие спарринг-партнеры с ним работали. Я предполагаю, какие заготовки он делает на этот поединок. Но на каждую его атаку у нас обязательно найдется контратака. Этот поединок будет захватывающим!»

Поединок состоится 26 сентября на крупнейшей в Лос-Анжелесе арене "Staples Center".