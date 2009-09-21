Бюджетный комитет не рассмотрел бюджет-2010 из-за отсутствия кворума

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на сегодняшнем заседании не смог рассмотреть проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» по причине отсутствия кворума.

«Кворума не было. Для кворума необходимо участие в заседании комитета не менее 17 депутатов, было только 12», - сообщили УНИАН в комитете.

Народный депутат, первый заместитель председателя Бюджетного комитета Владимир МАКЕЕНКО сказал: «По предложению от коалиции рассмотрение законопроекта в Комитете перенесено на завтрашнее утро». По его словам, не исключено, что уже завтра на вечернем заседании парламента состоится рассмотрение проекта бюджета.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект Закона «Украины о Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Согласно Бюджетному Кодексу Украины, не позже чем через пять дней после регистрации в парламенте министр финансов Украины должен представить проект бюджета на пленарном заседании Верховной Рады Украины. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета докладывает о соответствии проекта закона о Государственном бюджете Украины требованиям Бюджетного кодекса, основным направлениям бюджетной политики на следующий бюджетный период.