Черновецкому безразлично, что думает мать Гонгадзе, - ему нужен памятник для свадеб

Киевскому мэру Леониду Черновецькому безразлично, что мама Георгия Гонгадзе и родители других журналистов против установления им памятника в Киеве.

Об этом он заявил журналистам во время обзора макетов памятников в пятницу.

По его словам, главная цель установления мемориала, "чтобы страна знала своих героев".

"Родители могут быть против, может быть против много вельмож, могут быть против те, кто убивали, и еще многие люди. Действительно, я прислушиваюсь к этим людям, но независимо от того, против ли были бы, например, родители Чорновила или Гоголя, это никакого отношения к обществу не имеет", - заявил мер.

"Я хочу, чтобы новые поколения знали своих героев, кстати, их у нас не так много", - добавил он.

Мэр также сообщил, что говорил с Мирославой Гонгадзе, которая, по его утверждению, высказала желание принять участие в установлении этого памятника.

Однако, по словам Черновецкого, из увиденных макетов ему не понравился ни один.

"Но я уделю этому особое внимание, я бы хотел, чтобы к этому памятнику молодые люди ходили, возлагали цветы и радовались жизни, поскольку жизнь прекрасна. И Гонгадзе жил прекрасной жизнью, пока его не убили", - заявил мэр.

При этом он добавил, что хотел бы, чтобы возле памятника Гонгадзе гуляли свадьбы и чтобы "это был образ победителя".

Проходя мимо одного из макетов с изображением шагающего человека, Черновецкий сказал, "должен улыбаться, быть торжествующим и не может быть печальным".

Как известно, Леся Гонгадзе заявила, что будет судиться с тем, кто установит памятник ее сыну.

Украинская правда