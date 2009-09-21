Регионалы хотят знать, как Тимошенко потратила деньги МВФ

Фракция Партии регионов требует заслушать в парламенте отчет министра экономики и исполняющего обязанности министра финансов Украины о выполнении государственного бюджета на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ на заседании Согласительного совета лидеров фракций и комитетов Верховной Рады.

Он также добавил, что ВР также должна заслушать и информацию Счетной палаты.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что особый акцент в этих отчетах должен быть сделан на том, как использованы средства Международного валютного фонда.