Регионалы хотят знать, как Тимошенко потратила деньги МВФ
12:10, 21 сентября 2009Политика
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Фракция требует заслушать отчет
Фракция Партии регионов требует заслушать в парламенте отчет министра экономики и исполняющего обязанности министра финансов Украины о выполнении государственного бюджета на текущий год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ на заседании Согласительного совета лидеров фракций и комитетов Верховной Рады.
Он также добавил, что ВР также должна заслушать и информацию Счетной палаты.
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что особый акцент в этих отчетах должен быть сделан на том, как использованы средства Международного валютного фонда.
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