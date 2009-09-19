Тимошенко открыла недостроенный путепровод в Одесском порту

15:53, 19 сентября 2009
Политика
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Премьер подчеркнула важность магистрали

Сегодня в Одесском торговом порту был открыт очередной участок транспортной эстакады протяженность 380 метров.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия шестого участка приняла участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула важность этой магистрали, как для порта, так и для города. Строительство путепровода должно решить транспортную проблему города, и перенести пути доставки и вывоза грузов в порт и из порта с городских дорог на специальную трассу.

Размер инвестиций, которые вложил Одесский порт в строительство транспортной эстакады, на сегодняшний день составило 109 млн. долл. И на сегодняшний день Одесский порт имеет единую транспортную магистраль длиной 7 километров, по которой осуществляется беспрепятственное и безостановочное движение большегрузного автотранспорта, минуя городские улицы.

Для полного завершения строительства эстакады необходимо ввести в эксплуатацию еще один участок.

 

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