Янукович говорит, то ПР готова защищать его победу на выборах

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет своих сторонников, что возглавляемая им политическая сила имеет все силы и средства для защиты результатов, которые будут получены на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время рабочей поездки в Николаев.

Политик отметил, что сегодня многие украинские граждане живут с «синдромом страха» из-за того, что оранжевые снова выдумают какой-то механизм и заберут у нас победу».

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что вчера во время встречи с делегацией Европейского парламента обратился к европарламентариям с просьбой направить в Украину на выборы Президента международных наблюдателей с целью недопущения «произвола украинской власти во время президентской избирательной кампании и помощи защиты результатов голосования».

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что в Партии регионов создана группа квалифицированных юристов, которые также прорабатывают вопрос защиты результатов голосования на будущих президентских выборах.

«Мы защитим. У нас достаточно сил. Партия регионов не позволит украсть голоса. Да и времена уже немного другие», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.