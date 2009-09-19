Луценко: милиции пока удается контролировать детскую преступность

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отмечает, что ситуацию с детской беспризорностью и преступностью милиции пока удается контролировать.

Об этом он сообщил вчера в Донецке на пресс-конференции. По словам министра, «в условиях, когда родители массово уезжают за границу на заработки, дети лишаются серьезного родительского контроля и заботы». Он констатировал, что в настоящее время в стране массово стала распространяться детская порнография и сексуальная эксплуатация детей. «К сожалении, массово появляются порностудии с сексуальной эксплуатацией детей. К сожалению, многие дети вливаются в ряды организованных хулиганствующих групп», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Но при этом добавил: «То есть, на самом деле ситуация острая, но я бы не сказал, что запредельная. Пока нам удается контролировать ее».

Глава МВД сообщил, что правоохранителям сегодня «удается возвращать детей в семьи, возвращать тысячи детей, находящихся в розыске».

«На сей момент в приемниках-распределителях, заведениях, где содержаться дети за то или иное нарушение или преступление в разы сократилось количество детей. Скажем, в Киеве в этом распределителе находилось обычно в месяц до 100 человек, сегодня находится максимум до 20», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО, подчеркнув, что сейчас «в принципе, ситуация легче, чем в середине 90-х, когда эти распределители были созданы».