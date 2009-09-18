Литвин рассказал об угрозе, которая в воздухе летает

Самая жесткая борьба между кандидатами в президенты Украины начнется после первого тура выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение сегодня на пресс-конференции в Умани выразил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, будет происходить «тотальная взаимная дискредитация». Вместе с тем он добавил: «Мне кажется, уже общество не реагирует, оно перенасыщено разными сенсациями и оценками».

На вопрос журналистов, возможно ли повторение во время избирательной кампании ситуации 2004 года, когда пытались расколоть Украину, В.ЛИТВИН ответил, что такой вариант не исключен. «Я ощущаю, как в воздухе вот это летает», - отметил он. По словам председателя ВР, речь идет «об угрожающей атмосфере нагнетания страстей, и все теряют всяческую грани приличия во взаимных обвинениях».

Также он считает, что во время избирательной кампании будут попытки внести изменения в закон о выборах Президента Украины «под свое виденье избирательной кампании».

В.ЛИТВИН напомнил, что глава государства обратился в Конституционный Суд по поводу конституционности принятых парламентом изменений в закон о выборах Президента. При этом спикер отметил, что в парламенте уже зарегистрированы новые изменения к данному закону.

Также В.ЛИТВИН не исключил возникновения проблем с законодательным регулированием избирательной кампании после решения КС по данному закону.