Томенко просит ПР выполнить одно из двух условий дискуссии по бюджету

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призывает фракцию Партии регионов разблокировать работу парламента, чтобы на профессиональном уровне обсудить правительственный проект Госбюджета на 2010 год.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

«Для того, чтоб обеспечить производительную и конструктивную дискуссию по проекту Госбюджета, надо как минимум выполнить два условия: во-первых, прочитать проект бюджета, а во-вторых, разблокировать трибуну Верховной Рады”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО выразил удивление характером обвинений в адрес бюджета от многих политиков, которые с одной стороны говорят о тех вещах, которых нет в бюджете. “Отсюда вывод, что они еще не успели с ним ознакомиться. А с другой стороны все заинтересованы внести изменения в бюджет и принять ряд других очень важных законов для Украины, вместо этого, как известно, последние месяцы Верховная Рада заблокирована Партией регионов”, - сказал вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО надеется на конструктивную дискуссию, которая завершится принятием оптимального антикризисного бюджета. В то же время, он отметил, что это возможно при условии, если бюджет будет презентован в Верховной Раде, соответствующая дискуссия развернется в комитетах ВР, фракциях и сессионном зале и будут созданы условия, чтобы его доработать и принять в целом, как главный финансовый документ страны.