Литвин увидел, что Янукович работает на Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что фракция Партии регионов, блокируя работу парламента, работает на Блок Юлии Тимошенко.

Такое мнение он высказал в интервью журналу «Профиль».

В.ЛИТВИН напомнил, что для принятия госбюджета нужно прежде заслушать отчет правительства за 2008 год, получить достоверную информацию о ходе выполнения бюджета за нынешний год, принять к сведению планы Совета НБУ относительно денежно-кредитной политики на 2010-й и отчет о состоянии финансов от руководства Нацбанка. Также парламент должен заслушать представителя Счетной палаты, и на основе всего этого определить реальную базу, на которой сегодня стоит страна, ее новый бюджет.

«Это же ни в коем случае не одномоментное одобрение точки зрения Кабинета министров, изложенной в проекте бюджета, это серьезная работа. Похоже, она мало кого волнует. У правительства будет удобный повод говорить, что парламент не может принять бюджет. Иначе ему бы пришлось объяснять, как реализованы ранее данные обещания», - отметил В.ЛИТВИН.

«Сейчас Партия регионов работает на БЮТ в этом вопросе, как это ни парадоксально звучит. И по сути дела страна очень долго будет заложником такой ситуации», - добавил он.