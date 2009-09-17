Куда исчезли документы на передачу госрезиденции Януковичу?

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Верховный суд Украины в ближайшее время рассмотрит исковое заявление правительства относительно возвращения правительственной резиденции “Межгорье” в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня в эфире “5 канала”.

“Нельзя согласиться с таким присвоением господина ЯНУКОВИЧА. Будем возвращать, используя все возможности судебной власти, сейчас будет дело рассматриваться в Верховном суде”, - сказал О.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер также надеется, что и Министерство внутренних дел сможет расследовать факт исчезновения документов об оформлении в собственность земельного участка с правительственной резиденцией.

Как сообщал УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межгорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, “это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого”. “То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – не сойдет с рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межгорье» в государственную собственность.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межгорье».

Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд признал законным отчуждение государственной резиденции "Межгорье" и передачу ее в частную собственность.