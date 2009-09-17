Ющенко рассказал миру, что ему будет легко объяснить избирателям

Виктор Ющенко убежден, что во время следующих выборов Президента кандидат должен говорить с избирателями не популистски, а откровенно, честно и с точки зрения стратегической перспективы нации. Об этом глава государства заявил в интервью американскому агентству Bloomberg, сообщает пресс-служба Президента.

Отвечая на вопрос о принципах, с которыми он будет идти на президентские выборы, Ющенко заявил: «Демократия – это единственный способ иметь независимую Украину. Любая тоталитарная власть, которая была или которая может прийти, приведет к зависимости. И я горжусь тем, и мне легко объяснить избирателю, что демократические принципы, с которыми я пришел в политику, для нас важны».

По мнению Президента, такое его убеждение подтверждается “основными социально-экономическими и политическими достижениями последних 4 лет”. И тем фактом, что украинцы за последние годы стали более политически образованными и сознательными.