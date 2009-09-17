Киевлянам, которые платят по старым тарифам, начислили задолженность

Киевлянам, оплатившим коммунальные услуги по старым тарифам, начислена задолженность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

«Киевляне, которые заплатили, не имеют долга. Тем, кто не платил или платил по старым тарифам, сейчас начислен долг», – сказал он.

При этом, по данным В.ЯСТРУБИНСКОГО, за август по новым тарифам коммунальные услуги оплатило 85% киевлян.

Он напомнил, что за август киевляне получили новые платежки за коммунальные услуги, в которых тарифы на 5% ниже, чем в июле. «Это чисто техническое снижение тарифов, для того чтобы мы сами имели возможность разобраться в том, в каком месяце по каким тарифам заплатили. Это связано с тем, что есть решение Окружного административного суда Киева, в соответствии с которым Киевской городской государственной администрации запрещено проводить начисления до рассмотрения вопросов правомерности тарифов», – сказал он.

При этом В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что городская власть не проводит начисления, этим занимаются ЖЭКи, ЖСК, ОСМД и т.д.

Начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА не исключает, что может быть принято решение, которое обяжет столичные власти вернуться к старым тарифам. «Если такое решение будет принято, тем киевлянам, которые заплатили по новым тарифам, оплата будет учтена в счет будущих платежей. Если этого не будет, то остальным киевлянам будет начислен долг», – пояснил он.

По словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, согласно закону об органах местного самоуправления, решение киевских властей об отмене повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги может принять только суд, а не правительство. При этом он отметил, что если суд примет решение отменить тарифы, то киевские власти «будут бороться до последнего».

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжениям КГГА №980, 981 и 978 от 31 августа т.г., в августе-сентябре оплата жилищно-коммунальных услуг для населения увеличится не на 100% (по сравнению с периодом до 1 июня этого года), а на 95%.