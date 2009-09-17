Ющенко просит Тимошенко и Раду учесть уроки 2009 года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Верховную Раду и правительство учесть ошибки этого года при формировании государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на встрече с ведущими научными работниками, экспертами по проблемам экономического и финансового кризиса и перспективам развития экономики.

«Я просил бы парламентское большинство, правительство, премьер-министра извлечь уроки с 2009 года», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что правительство обещало внести изменения в бюджет 2009 года уже в феврале, но так и не сделало этого.

«Если мы опять поверим, то это будет опять год потерянных возможностей», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он в очередной раз подверг критике принципы формирования бюджета на 2009 год и призвал не допустить этого в следующем.

Глава государства выразил обеспокоенность тем, что парламентское большинство до сих пор не приняло Бюджетную резолюцию, а, следовательно, и не утвердило макроэкономические показатели.

Президент подчеркнул, что, по его убеждению, можно найти консенсус в парламенте для принятия бюджета на следующий год, если документ будет сформирован на реальных показателях.