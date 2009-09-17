Министр: экономика укрепляется, как бы это ни раздражало критиков

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН не удивлен критике первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ШЛАПАКА в адрес подготовленного правительством проекта государственного бюджета на 2010 год.

Об этом Б.ДАНИЛИШИН заявил в эфире «5-го канала», комментируя заявления А.ШЛАПАКА по поводу проекта госбюджета.

«Не удивительно было слышать такие выводы, особенно от организации, которую представляет уважаемый Александр Витальевич. Хочу отметить, что я и не думал услышать что-либо другое», - заявил министр экономики.

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что в правительстве формировали макроэкономические показатели на 2010 год, исходя из тенденций 2009 года и перспектив на следующий год.

«Действительно, тенденции 2009 года показывают, что шаг за шагом, те антикризисные меры, которые предпринимает правительство по налаживанию эффективной работы экономики, дают позитивный результат, как бы этого не хотелось кому-то из тех организаций, которые сейчас активно критикуют проект бюджета», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что, исходя из данных по развитию экономики за последние месяцы, можно отметить постепенный рост промышленного производства.

«Мы уже видим улучшение показателей наиболее пострадавшей во время кризиса металлургической промышленности – возобновление производствана 15,6%, в сельском хозяйстве… Мы видим рост показателей, и я думаю, что это является подтверждением того, что прогноз 2010 года будет базироваться и базируется на стабильных позитивных тенденциях социально-экономического развития 2009 года», - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, А.ШЛАПАК раскритиковал проект госбюджета-2010. Он назвал его бюджетом выживания, а не развития.