Эксперт думает, что украинская армия скоро будет голодной, голой и немытой

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что предусмотренный Кабинетом Министров оборонный бюджет на 2010 год приведет к «полному разрушению» армии.

Об этом в интервью УНИАН заявил начальник пресс-центра Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей КУЗЬМИН.

“Минимальная потребность Вооруженных сил на следующий год составляет 19,8 млрд. грн. Нормальная потребность, которая обеспечит возобновление боеспособности и развитие армии, должна составлять 32,4 млрд. грн. Если дадут меньше 19,8 млрд., так это приведет к полному разрушению Вооруженных сил Украины”, - сказал представитель Генштаба.

Он констатировал, что в бюджете в этом году на статью “Реформирование и развитие ВСУ” по общему фонду было выделено средств в 6 раз меньше, чем в прошлом. На подготовку наиболее боеспособной функциональной компоненты – Объединенных сил быстрого реагирования – сокращение финансирования составило в 5,3 раза. Комплектация армии военнослужащими контрактной службы профинансирована в 4,3 раза меньше, чем в 2008 году.

В то же время, по данным председателя правления Центра военной политики и политики безопасности Евгения ШЕЛЕСТА, в проекте бюджета на 2010 год Кабмин предусмотрел на потребности обороны 8,248 млрд. грн. по общему фонду и 4,486 млрд. грн. по специальному – всего 12,734 млрд. грн.

В то же время, по мнению эксперта, минимальный оборонный бюджет должен составить 20 млрд. грн.

“Кабмин не в состоянии запланировать на 2010 год объемы минимально необходимого бюджета на оборону в сумме 20 млрд. грн., что приведет к существенному ограничению задач, которые могут выполнить Вооруженные силы Украины”, - сказал Е.ШЕЛЕСТ.

В свою очередь руководитель проекта “Флот2017” военный эксперт Дмитрий ТИМЧУК заявил, что в такой ситуации речь уже не идет ни о боевой подготовке, ни о минимальном развитии.

“Дело даже не в боевой подготовке, хотя без нее говорить о самом смысле существования армии вряд ли стоит. Например, постоянно “в режиме решения” находится вопрос питания солдат. В частности, на данный момент нет 90 млн. грн. в месяц для организации питания солдат срочной службы в ноябре-декабре этого года”, - сообщил Д.ТИМЧУК.

Также, по словам эксперта, в армии не во что одевать молодое пополнение, которое прибывает в части в ходе осеннего призыва.

“Если весенний призыв в этом году еще как-то обеспечили летним обмундированием, то на летнюю форму для новобранцев, которые прибывают осенью, средств нет. За что покупать зимнее обмундирование для всех призывов – вообще не понятно”, - отметил Д.ТИМЧУК.

Он также напомнил, что в течение этого года имели место постоянные отключения от энергоснабжения многих подразделений (включая те, которые находятся на боевом дежурстве) за неуплату коммунальных услуг.

“В частях привыкли готовить еду на полевых кухнях, на дровах. Но становится серьезной проблемой даже такой якобы пустяк, как посещение солдатами срочной службы бани - сейчас это в основном делается в долг, но, понятно, что вечно так продолжаться не может”, - сказал Д.ТИМЧУК.

Как констатировал эксперт, в целом с предлагаемым бюджетом в 2010 году будут сорваны практически все программы, которые являются жизненно важными для деятельности и развития Вооруженных сил.

По оценкам директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина БАДРАКА, уровень расходов на оборону не может быть меньше 2,5% ВВП.

“Это является самым низким уровнем для того, чтобы Вооруженные силы приостановили сегодня процесс стагнации, не говоря уже о развитии. А для развития бюджет обороны должен составлять не менее 3% ВВП”, - сказал В.БАДРАК, подчеркнув, что цифра в 32,4 млрд., отмеченная Генштабом, является близкой к этому показателю.

В то же время эксперт подчеркнул, что бюджет развития Вооруженных сил должен быть хорошо сбалансированным.

“Нельзя выделять, например, миллиард долларов исключительно на перевооружение. Следует понимать, что эти средства должны составлять не больше 25% всего оборонного бюджета. Потому что остальные средства должны идти на содержание личного состава и боевую подготовку. В противном случае можем иметь ситуацию, когда после приобретения новых систем вооружения не окажется людей, которые их будут эксплуатировать”, - резюмировал В.БАДРАК.