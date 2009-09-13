Янукович спел акапелла песню, которую «скоро будут петь во всем мире»

Вчера лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ посетил Луганскую область и, в частности, поздравил луганчан с Днем города.

Как сообщает корреспондент УНИАН, перед его выступлением спела несколько песен Таисия ПОВАЛИЙ.

После приветствия В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что споет песню своего друга, “который был шахтером”. При этом добавил, что эту песню скоро “будут петь и в Украине и во всем мире”. При этом имени автора не назвал. А дальше запел без музыкального сопровождения :

“Шахтерский край, где терриконов ряд,

Где уголь в шахте с потом пополам,

Блестят на солнце каски, и отряд

Уходит за углем, как будто в ад.

Пою за тех, кто встретит утром солнце, кто утром смоет уголь из лица,

За мам и жен, что, сидя у оконца,

Ждут сыновей, что ищут в шахте дух отца”.

Журналисты шутили, что В.ЯНУКОВИЧ в пику Ю.ТИМОШЕНКО, которая переманила многих представителей украинской эстрады для агитации за себя, решил петь сам.

Принимали лидера ПР на Театральной площади Луганска тепло.