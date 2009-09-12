Тимошенко: с первой попытки у нас не вышло, выйдет со второй

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обещает реализовать идеалы Майдана 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на Майдане Независимости после завершения концерта, открывающего всеукраинский тур “С Украиной в сердце”.

“Я убеждена, что никакие разочарования, никакие разочарования никогда не поселятся в наших сердцах. Если с первой попытки у нас не вышло, то выйдет со второй. Спортсменам дается три попытки, а у нас все будет со второй”, – сказала Юлия Тимошенко.

По ее словам, нельзя дать погибнуть тем мечтам, надеждам и мощному импульсу, который начался с Майдана несколько лет назад.

“Я убеждена, что Украина ждет команду, которая сможет вернуть все наши надежды, мечты и лучшие чаяния. Именно для этого мы сегодня здесь, с Украиной в сердце, в сердце с верой. Убеждена, что мы сможем показать высокий класс”, - уверена лидер БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Майдане Независимости стартовал Всеукраинский тур “С Украиной в сердце”.

В музыкальном туре примут участие: РУСЛАНА, Александр ПОНОМАРЕВ, Ани ЛОРАК, Потап и Настя КАМЕНСКИХ, Тина КАРОЛЬ, Наталья МОГИЛЕВСКАЯ, Ирина БИЛЫК, группы ТИК, ТНМК, «Вторая река», Mad Heads XL.

После старта в Киеве участники тура отправятся по большим и малым городам Украины.