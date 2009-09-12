Яценюк: стране нужны заводы, мосты, магистрали и электростанции

Лидер Общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что новый президент Украины должен заняться прежде всего экономикой страны, ведь от этого зависит существование государства. Об этом он заявил в эфире Николаевской областной телерадиокомпании в субботу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», по словам А.ЯЦЕНЮКА, “нужно начинать с новой индустриализации и создания рабочих мест”. «Стране нужны заводы, стране нужна реальная добавленная стоимость. Мы не можем оставаться полусырьевым государством, каким фактически являемся сегодня. Поэтому рабочие места и конкурентные заводы – это первое в рамках индустриализации», – подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

«Я не слышал ни от одного из вероятных кандидатов в президенты, какая у них цель. Просто власть ради власти, есть ли какие-то абсолютно ясные и четкие цели, прагматичные задачи, которые нужно поставить перед собой и перед страной и именно благодаря президентской должности их реализовать. Кто бы ни стал президентом, он должен начать с экономики страны. Это ответ на то, будет ли Украина вообще», - отметил политик.

Вторая составляющая новой индустриализации, по словам политика, – это энергетический сектор. «Мы обязаны иметь альтернативу дорогому газу – это дешевая электроэнергия. И здесь без строительства новых электростанций не обойтись», – сказал лидер «Фронта перемен».

Еще одним элементом развития экономики политик считает перестройку инфраструктуры – мостов, магистралей, железных дорог. «Строительство мостов в Украине – это рабочие места, это загрузка украинских металлургических заводов. Строительство магистралей – это загрузка украинских цементных заводов. Это – рост экономики», – прибавил он.

«Именно поэтому я настаиваю: выход из кризиса для украинской экономики – только через индустриализацию и создание рабочих мест, только через создание добавленной стоимости и реальное строительство», – подытожил А.ЯЦЕНЮК.