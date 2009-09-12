Яценюк: стране нужны заводы, мосты, магистрали и электростанции
"Кто бы ни стал президентом..."
Лидер Общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что новый президент Украины должен заняться прежде всего экономикой страны, ведь от этого зависит существование государства. Об этом он заявил в эфире Николаевской областной телерадиокомпании в субботу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», по словам А.ЯЦЕНЮКА, “нужно начинать с новой индустриализации и создания рабочих мест”. «Стране нужны заводы, стране нужна реальная добавленная стоимость. Мы не можем оставаться полусырьевым государством, каким фактически являемся сегодня. Поэтому рабочие места и конкурентные заводы – это первое в рамках индустриализации», – подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.
«Я не слышал ни от одного из вероятных кандидатов в президенты, какая у них цель. Просто власть ради власти, есть ли какие-то абсолютно ясные и четкие цели, прагматичные задачи, которые нужно поставить перед собой и перед страной и именно благодаря президентской должности их реализовать. Кто бы ни стал президентом, он должен начать с экономики страны. Это ответ на то, будет ли Украина вообще», - отметил политик.
Вторая составляющая новой индустриализации, по словам политика, – это энергетический сектор. «Мы обязаны иметь альтернативу дорогому газу – это дешевая электроэнергия. И здесь без строительства новых электростанций не обойтись», – сказал лидер «Фронта перемен».
Еще одним элементом развития экономики политик считает перестройку инфраструктуры – мостов, магистралей, железных дорог. «Строительство мостов в Украине – это рабочие места, это загрузка украинских металлургических заводов. Строительство магистралей – это загрузка украинских цементных заводов. Это – рост экономики», – прибавил он.
«Именно поэтому я настаиваю: выход из кризиса для украинской экономики – только через индустриализацию и создание рабочих мест, только через создание добавленной стоимости и реальное строительство», – подытожил А.ЯЦЕНЮК.