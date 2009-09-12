В «Нашей Украине» считают политической отставку Савченко

Первый заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Владимир МОЙСИК считает политической отставку Александра САВЧЕНКО с должности заместителя председателя правления Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.МОЙСИК высказал вчера журналистам после заседания политсовета «Нашей Украины».

«Это спланированное действие, он работает совсем не на банк, а на политическую команду одного из кандидатов в Президенты», - сказал В.МОЙСИК.

Первый заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» также обратил внимание на возможную взаимосвязь отставки А.САВЧЕНКО с заявлением министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о возможности привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц Нацбанка.

«Не просто так появилось заявление министра внутренних дел о сухарях и ответственности должностных лиц Национального банка Украины, за этим идет заявление об отставке и о том, что он не согласен с политикой Нацбанка… Будут следующие шаги, которые грядой обвиняют Президента через Национальный банк Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Национального банка Украины А.САВЧЕНКО 11 сентября заявил, что подает в отставку в связи с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которую проводит руководство Нацбанка.