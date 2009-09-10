Винский придет на программу к Скрипину

Сегодня председатель Центрального организационного комитета народно-патриотического объединения “За демократию и справедливость” Иосиф ВИНСКИЙ примет участие в программе “Правда Романа СКРЫПИНА” на телеканале ТВІ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, основная тема беседы - “Оценка политической ситуации в стране в контексте очередных выборов”

Начало прямого эфира – в 21.30.