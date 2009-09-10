Винский придет на программу к Скрипину
18:09, 10 сентября 2009Политика
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Сегодня председатель Центрального организационного комитета народно-патриотического объединения “За демократию и справедливость” Иосиф ВИНСКИЙ примет участие в программе “Правда Романа СКРЫПИНА” на телеканале ТВІ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, основная тема беседы - “Оценка политической ситуации в стране в контексте очередных выборов”
Начало прямого эфира – в 21.30.
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