Первого заместителя главы НБУ вызывают на допрос

Сегодня следователь Главного следственного управления МВД Украины подписал повестку о вызове на допрос первому заместителю председателя Национального банка Украины Анатолию ШАПОВАЛОВУ.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отметил: “Я, в принципе, осознаю, что Национальный банк Украины и украинская гривня нуждаются в тишине. Это – очень важное условие для сохранения стабильной национальной денежной единицы. Но этой тишиной в последнее время пользуются финансовые мошенники, которые разворовывают коммерческие банки и валютные ресурсы на сотни миллионов гривень”.

“Те материалы, которые мы имеем на руках, и та последняя полученная нами информация свидетельствуют о возможности привлечения к ответственности и должностных лиц Национального банка. Мое заявление было для них неожиданностью и, очевидно, падение курса доллара на 90 копеек заметили все”, - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр выразил надежду, что такие действия правоохранительного ведомства будут способствовать дальнейшей стабилизации курса гривни.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что стремится получить информацию и о том, «кто отвечает за бесконтрольность над колоссальными финансовыми мошенничествами, когда сотни миллионов воруют средь бела дня».

“Кто ответит, где позитив от вливания в банковскую систему 83 миллиардов гривень, и отчего это не чувствуют ни люди, ни экономика”, – спросил Ю.ЛУЦЕНКО.