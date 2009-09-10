Могилевская перешла к Тимошенко

Самые известные певцы Украины объединились в поддержку действий премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. 12 сентября они начнут Всеукраинский тур под названием «С Украиной в сердце!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в столице заявил представитель инициатора тура - Всеукраинского Благотворительного Таврического Фонда – Сергей КОВАЛЬЧУК.

По его информации, музыкальный тур начнется со столичного Майдана Незалежности. В нем примут участие наиболее известные украинские музыканты: РУСЛАНА, Александр ПОНОМАРЕВ, Ани ЛОРАК, Потап и Настя КАМЕНСКИХ, Тина КАРОЛЬ, Наталия МОГИЛЕВСКАЯ, Ирина БИЛЫК, группы ТИК, ТНМК, «Друга рика», Mad Heads XL.

Все эти артисты на пресс-конференции сообщили, что они сплотились для проведения больших концертов в разных городах Украины, встреч с молодежью во имя объединения общества, возвращения людям ощущения уверенности в завтрашнем дне, во имя счастливой перспективы нашей страны.

В частности, А.ПОНОМАРЕВ отметил, что объединительным мотивом для отечественных звезд стала публичная поддержка действий премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Певица РУСЛАНА добавила, что молодым, известным и успешным украинским артистам есть о чем рассказать людям. «Ведь все они стали на ноги, получили образование, реализовали себя уже в независимой Украине. Все они мечтают, что наша страна станет лучше, и все они обеспокоены тем, что их мечта растворится в эгоизме политиков», – сказала она.

После Киева участники тура отправятся по большим и малым городам Украины. Во время тура, кроме концертов, запланированы встречи с прессой, эфиры на региональных и общеукраинских телеканалах и радиостанциях, а также общение с простыми людьми.

График тура будет анонсирован на телеканале М1 и в местных СМИ.