Чавес в Москве обрадовал Медведева

Венесуэла признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Об этом Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС заявил на переговорах с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, сообщает российский информационный канал «Вести».

«Я еще не говорил об этом, и вот хочу сообщить. Венесуэла присоединилась к признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. В скором времени мы начнем необходимые действия для установления дипломатических отношений с этими странами», - сказал У.ЧАВЕС.

В ответ Д.МЕДВЕДЕВ отметил: «Только что была высказана идея о присоединении к признанию независимости. Мы всегда считали, что это суверенное дело каждого государства - признавать или нет. И это большое заявление». «Нам не безразлична судьба этих государств, и хочу поблагодарить тебя за это решение», - обратился Д.МЕДВЕДЕВ к У.ЧАВЕСУ.

Как сообщалось, независимость Абхазии и Южной Осетии до этого признали Россия и Хамас.