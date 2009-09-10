Ющенко написал письмо Тимошенко

Президент Виктор ЮЩЕНКО предоставил Кабинету министров принципиальные замечания к проекту государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата главы государства, об этом идет речь в его письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

“В связи с запланированным на 12 сентября текущего года рассмотрением на заседании Кабинета министров Украины проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и учитывая то, что главе государства соответствующий проект закона до сих пор не поступил, представляю свое виденье концептуальных принципов, на которых должен основываться финансовый план государства на следующий год”, - говорится в письме.

Президент настаивает на том, что проект бюджета должен учитывать полученные в текущем году уроки в результате допущенных ошибок в бюджетной политике. Следовательно, необходимо соблюдать при формировании госбюджета на 2010 год несколько принципиальных позиций.

Это, в частности, осуществление расчета показателей бюджета на следующий год на реальном прогнозе макропоказателей экономического и социального развития и удержание дефицита бюджета на уровне, не выше 3% ВВП. Глава государства также считает необходимым не допускать последующего резкого роста государственного долга страны и определить в законе проекты, реализация которых будет обеспечиваться за счет кредитов, привлеченных под государственные гарантии, получателей таких кредитов и объемы госгарантий.

Кроме этого, Президент требует не допускать увеличения налоговой нагрузки на бизнес, а межбюджетные отношения строить на определенных законодательством принципах, при этом усиливая финансовые базы бюджетов АР Крым, областных бюджетов и бюджета города Севастополя с последующим перераспределением этих средств между местными бюджетами для финансирования реализации инвестиционных проектов.

Глава государства обращает внимание правительства на необходимость возвращения Стабилизационному фонду его главной функции инвестиционного локомотива экономики и недопущения в 2010 году распыления его средств на текущие потребности. Отдельно он обратил внимание на обеспечение энергетической безопасности государства, в частности, путем сбалансирования финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины» и обеспечения обороноспособности страны на достаточном уровне.

В.ЮЩЕНКО требует от правительства проводить взвешенную и ответственную социальную политику, направленную на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, установление реального уровня прожиточного минимума и социальных гарантий. По его мнению, Кабмин должен предусмотреть обеспечение дополнительных поступлений в Пенсионный фонд за счет введения отдельными законами специальных сборов на предметы роскоши.

От правительства также требуется обеспечить развитие на должном уровне нематериальной сферы, в первую очередь, здравоохранения, образования, культуры и науки, реализацию программы по обеспечению граждан доступным жильем, финансирование в необходимых объемах мероприятий по подготовке к Евро-2012 и финансирование в полном объеме текущего и просроченного в 2009 году возмещения налога на добавленную стоимость.

“Бюджетная политика должна быть согласована с приоритетами экономического развития государства. Поэтому подчеркиваю безусловное соблюдение требования закона относительно обязательного внесения в парламент вместе с проектом бюджета проекта Государственной программы экономического и социального развития Украины на соответствующий год”, - говорится в письме В.ЮЩЕНКО.

Президент выражает убеждение, что учет данных предложений в государственном бюджете Украины на 2010 год даст возможность принять сбалансированный и реальный документ, реализация которого будет способствовать возобновлению экономического роста в будущем году.