БЮТ призывает регионалов посрамить Тимошенко

Фракция Партии регионов парализует работу парламента, чтобы добиться досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что сейчас Партия регионов проводит «политические замеры» своего рейтинга, и в случае, если этот рейтинг будет благоприятным, Партия регионов будет продолжать все делать для того, чтобы «парализовать Верховную Раду Украины».

И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ «категорически против дестабилизации ситуации в стране».

Он призвал Партию регионов, чтобы представители «крупного капитала, которые в партии составляют 90%», на предприятиях, им принадлежащих, повысили заработную плату в 1,5-2 раза.

«Покажите, что это абсолютно возможно, и тогда коалиция и правительство будут посрамлены», - добавил И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, если нынешние требования Партии регионов - «не популизм, а здоровый прагматизм», тогда будет понятно, что «коалиция ни на что не способна».