Заседания парламента сегодня снова не будет
11:07, 10 сентября 2009Политика
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В 12.00 Литвин что-то скажет
Сегодня заседания Верховной Рады Украины не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.
Он отметил, что завтра в 9.30 снова состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Сегодня в 12.00 состоится подход председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА к представителям СМИ.
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