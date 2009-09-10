Заседания парламента сегодня снова не будет

Сегодня заседания Верховной Рады Украины не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Он отметил, что завтра в 9.30 снова состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Сегодня в 12.00 состоится подход председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА к представителям СМИ.