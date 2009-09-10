Ющенко уехал во Львов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой во Львовскую область.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, во Львове глава государства примет участие в официальном открытии 16-го Международного форума издателей. В.ЮЩЕНКО выступит перед участниками мероприятия с приветственным словом и вручит государственные награды и благодарности.

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко Президент проведет встречу с интеллигенцией области, студентами и преподавателями учебного заведения.

В поездке В.ЮЩЕНКО сопровождают первый заместитель главы Секретариата Александр ШЛАПАК, заместитель главы Секретариата Валентина РУДЕНКО, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, народный депутат Оксана БИЛОЗИР, и.о. директора Украинского института памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ, председатель Комитета национальной премии им. Т. Шевченко Николай ЖУЛИНСКИЙ, председатель Украинского всемирного координационного совета Дмитрий ПАВЛЫЧКО, Заслуженный артист Украины Тарас ЧУБАЙ.

Планируется, что в 11.00 НТКУ и “5 канал” в прямом эфире будут транслировать выступление Президента на открытии Международного форума издателей, а в 14.00 - встречу главы государства с интеллигенцией области.