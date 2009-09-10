Нардепам предлагают голосовать в письменной форме

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о возможности внедрения процедуры письменного голосования в случае «особых обстоятельств».

Авторами соответствующего документа “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно способа голосования при особых обстоятельствах” являются народные депутаты Андрей ПОРТНОВ (БЮТ) и Роман ЗВАРИЧ (“Наша Украина – Народная самооборона”).

Предусматривается, что голосование “путем личного волеизъявления в письменной форме” будет проводиться, в частности, “в случае блокирования народными депутатами трибуны, физического вмешательства в работу электронной системы и совершения ими других действий, которые делают невозможным проведение голосования”.

Ведомость для голосования подписывается председателем или заместителем председателя депутатской фракции и подается председателю. Для каждого вопроса, который ставится на голосование, депутатской фракцией подается отдельная ведомость для голосования.