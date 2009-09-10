Сегодня нардепы снова попытаются договориться

Накануне на законодательном фронте было без перемен. Народные избранники искали компромисс относительно повышения социальных стандартов. Однако заседание Верховной Рады так и не состоялось.

Парламентарии разделились. Партия регионов села за стол переговоров с Блоком Юлии Тимошенко. Лидеры других политсил во главе с Владимиром Литвиным собрались на согласительный совет при участии журналистов.

В телефонном разговоре со спикером его заместитель Александр Лавринович сообщил, что депутаты не хотят говорить в присутствии прессы. Литвину не понравилось то, что договариваются лишь две фракции, а Лавринович обиделся на неэтичное поведение спикера.

Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины: «Демонстрирую возможность работы Верховной Рады Украины. Процесс узурпации власти, одной из форм которой является блокирование, будет набирать больших размахов».

ICTV