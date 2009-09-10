Ющенко откроет Форум издателей во Львове
08:16, 10 сентября 2009Политика
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НТКУ будет транслировать выступление
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку во Львовскую область.
Как сообщает официальный сайт Президента, планируется, что во Львове глава государства примет участие в официальном открытии 16-го Международного форума издателей и проведет встречу с интеллигенцией Львовщины.
Планируется, что в 11.00 НТКУ в прямом эфире будет транслировать выступление В.ЮЩЕНКО на открытии Международного форума издателей, а в 14.00 - встреча главы государства с интеллигенцией области.
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