Ющенко откроет Форум издателей во Львове

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку во Львовскую область.

Как сообщает официальный сайт Президента, планируется, что во Львове глава государства примет участие в официальном открытии 16-го Международного форума издателей и проведет встречу с интеллигенцией Львовщины.

Планируется, что в 11.00 НТКУ в прямом эфире будет транслировать выступление В.ЮЩЕНКО на открытии Международного форума издателей, а в 14.00 - встреча главы государства с интеллигенцией области.