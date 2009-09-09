Зачем изменили Закон о выборах Президента Украины?

9 октября Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) рассмотрит изменения в закон о выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, сегодня представитель Генерального секретаря Совета Европы по координации программ сотрудничества в Украине Аке ПЕТЕРСОН и координатор проектов ОБСЕ в Украине Любомир КОПАЙ вручили ему официальное приглашение на заседание Венецианской комиссии.

Избирательное законодательство стало главной темой обсуждения во время встречи. Собеседники поделились мнениями о международной практике реализации избирательного права граждан в контексте гарантирования избирателям права избирать и быть избранными.

А.ЛАВРИНОВИЧ прокомментировал по просьбе представителей ОБСЕ и Совета Европы нормы украинского избирательного законодательства. Он объяснил очевидные главные причины, из-за которых избирательное законодательство нуждалось в изменениях.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, «в старых нормах прописаны процедуры для выполнения теми институтами, которые уже не существуют несколько лет учитывая их ликвидацию. Это делало невозможным даже начало избирательной кампании».

Также, сказал он, «тревогу вызывает состояние дел с наполнением Государственного реестра». «Старт избирательной кампании обусловлен подготовкой списков избирателей, однако Реестр в полном объеме не функционирует, поскольку он наполнен уточненными данными примерно на 50%. Кроме того, как показало тестирование по ряду областей Украины, очень много технических ошибок, не исправленных с периода 2006 года», - объяснил первый вице-спикер и добавил: «Поэтому достоверность того, что выборы могли быть сорваны достаточно высокая». «На сегодняшний день главное, чтобы были выполнены работы для составления качественных списков избирателей», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Кроме того, первый вице-спикер привлек внимание собеседников к тому, что «в последнее время все предвыборные кампании в Украине, к сожалению, заканчиваются решением спорных вопросов об окончательных результатах выборов в судебных инстанциях». «По старым нормам разными законами были определены разные судебные инстанции, которые рассматривали вопрос об окончательных результатах выборов. В соответствии с действующей новой редакцией и Кодексом административного судопроизводства Украины, окончательный вердикт будет выносить Высший административный суд Украины, как суд первой и последней инстанции», - объяснил он.

Что касается сокращения сроков проведения предвыборной кампании, то в этом вопросе, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, почти все политические силы были единодушны в принятии этой нормы. Следовательно, соответственно сокращены в сроках все процедурные вопросы, которые сопровождают избирательный процесс.

В свою очередь, Л.КОПАЙ поддержал необходимость внесения изменений в закон о выборах главы государства.

Вместе с тем представители международных организаций подняли вопрос целесообразности внесения в действующий закон изменений об участии украинских общественных организаций в наблюдении за процессом выборов.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, эта рекомендация правильная, однако требует обсуждения в украинском парламенте. При этом он выразил надежду, что «все международные организации, которые проявляют заинтересованность к выборам главы государства в Украине, будут приглашены к участию в процессе наблюдения за их ходом».

В рамках встречи А.ПЕТЕРСОН вручил А.ЛАВРИНОВИЧУ официальное приглашение принять участие в заседании Венецианской комиссии 9 октября с.г, которая будет рассматривать на экспертном уровне изменения в избирательное законодательство, регламентирующее выборы Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выборах Президента Украины» сегодня официально обнародован на веб-сайте Верховной Рады Украины и будет опубликован в газете «Голос Украины» и других печатных средствах массовой информации за подписью Председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА. Соответствующий закон был принят Верховной Радой 24 июля 2009 года. В то же время 18 августа 2009 года Закон был возвращен Президентом Украины с соответствующими предложениями.