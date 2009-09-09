Премьер-министр РФ Владимир Путин в ближайшее время посетит Украину, где обсудит с Юлией Тимошенко назревшие экономические вопросы, в том числе транзит газа, сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, договоренность о рабочем визите В.Путина в Украину была достигнута 1 сентября 2009 г. во время его переговоров с украинским премьером в Польше, где главы европейских государств отмечали 70-летие начала Второй мировой войны. Д.Песков добавил, что вопросы, "связанные с бесперебойностью транзита газа, постоянно присутствуют" в двусторонней повестке дня. "Я убежден, что это снова будет обсуждаться, а также российско-украинское сотрудничество в плане газотранспортной системы Украины", - сказал он.

Пресс-секретарь сообщил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли сопровождать премьер-министра России В.Путина посол России в Украине Михаил Зурабов. "Опять же исходим из заявления, сделанного пресс-секретарем президента РФ Натальей Тимаковой. Она только 8 сентября заявила, что М.Зурабов пока работает в Москве", - добавил он.