Винский: Тимошенко блокирует реформы на железной дороге

Председатель Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны относительно утверждения Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта подтверждает факт блокирования премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО реформ в этой области.

Такое мнение И.ВИНСКИЙ высказал сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН, комментируя указ Президента №714 от 4 сентября 2009 года, которым введено в действие решение СНБО от 26 июня 2009 года «О ситуации в сфере железнодорожного транспорта Украины».

«Решение СНБО и указ Президента только подтверждают тот факт, что Ю.ТИМОШЕНКО блокировала программу реформирования железнодорожного транспорта, которую мы пытались провести, когда я занимал должность министра транспорта и связи Украины. Программа была подана в правительство еще год назад, но, к сожалению, я так и не дождался рассмотрения этого вопроса на заседании Кабинета министров», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его мнению, СНБО полностью подтвердило концепцию реформирования железнодорожного транспорта, которую он собирался реализовать в должности министра.

«Это хорошо, что верх взяли не амбиции и популизм, а профессионализм и государственное мышление», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 июня 2009 года «О ситуации в сфере железнодорожного транспорта Украины», которым СНБО поручила правительству до 1 декабря утвердить Государственную программу реформирования железнодорожного транспорта.