Лавринович рассказал о «неэтичном поступке» Литвина

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ назвал неэтичным поведение руководителя парламента Владимира ЛИТВИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ сказал в интервью журналистам, комментируя ситуацию, когда В.ЛИТВИН в присутствии журналистов позвонил ему по телефону с целью выяснить, почему представители фракции Партии регионов не пришли на заседание Согласительного совета.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, выяснилось, что во время телефонного разговора он «разговаривает не с одним человеком». Первый вице-спикер парламента считает, что все это делалось для того, чтобы «широкая общественность, которая специально для этого была приглашена, могла послушать» (разговор В.ЛИТВИНА с А.ЛАВРИНОВИЧЕМ).

Первый заместитель председателя ВР заявил, что считает такой поступок В.ЛИТВИНА «достаточно неэтичным, и думаю, что такие подходы для работы парламента никогда не принесут никаких результатов».

Отвечая на вопрос журналистов: «Этично ли было не идти на Согласительный совет, а вести переговоры на двоих?», А.ЛАВРИНОВИЧ сказал, что «не нужно совмещать две вещи». По его словам, договоренность о проведении консультаций между БЮТ и Партией регионов была достигнута еще вчера, а информация о заседании Согласительного совета поступила только за пятнадцать минут до его начала.

«Это к вопросу всех других этических моментов», - добавил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Обращаясь к журналистам, он сказал: «Для вас, думаю, нет большой тайны в том, что в этом кабинете (кабинете первого заместителя председателя ВР – УНИАН) всегда встречаются для того, чтобы найти решения, которые потом озвучиваются на Согласительном совете».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что «не бывает решений на Согласительном совете без предварительной договоренности, их просто не бывает и никогда не было». По его словам, целесообразнее сначала договориться, чем «принимать участие в полуторачасовом шоу, которое было вчера» (речь идет о заседании Согласительного совета при участии представителей СМИ – УНИАН). По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, такая ситуация «отдаляет от решения проблемы, а не способствует».

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, сегодня утром фракции БЮТ и Партии регионов «несколько продвинулись по пути договоренностей», но «не по формальному пути». Он напомнил, что для рассмотрения в сессионном зале законопроектов о повышении социальных стандартов необходимы еще решения Бюджетного комитета ВР и Согласительного совета.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром депутаты из фракции Партии регионов в очередной раз заблокировали работу Верховной Рады Украины.

Кроме того, представители БЮТ и Партии регионов не пришли на Согласительный совет.

В 10.00 В.ЛИТВИН пригласил к себе в кабинет лидеров фракций и представителей СМИ на Согласительный совет. На заседание не явились уполномоченные представители ПР и БЮТ. В присутствии журналистов В.ЛИТВИН позвонил по телефону первому вице-спикеру парламента Александру ЛАВРИНОВИЧУ и попросил объяснить их отсутствие. После разговора В.ЛИТВИН сообщил журналистам, что, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, БЮТ и ПР «сейчас договариваются на двоих», и им мешает присутствие журналистов на Согласительном совете.

В.ЛИТВИН высказал возмущение такой позицией БЮТ и Партии регионов и отметил, что оснований для проведения Согласительного совета в связи с этим нет.

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что “бютовцы” и ”регионалы” не пришли на заседание Согласительного совета, поскольку работали над законопроектом о повышении социальных стандартов.