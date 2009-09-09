Гриценко за два дня собрал 55 тысяч

За два рабочих дня на специальный счет для регистрации Анатолия ГРИЦЕНКО кандидатом на пост Президента Украины поступило свыше 55 тысяч гривен.

Как отмечает лидер «Гражданской позиции», председатель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны А.ГРИЦЕНКО в публикации на персональном сайте, люди пересчитывают разные суммы – от 20 до 10000 гривен. Политик убежден, что такими темпами успеет собрать своевременно необходимую для залога сумму. «Кое-кто сомневается, сможем ли мы собрать необходимую сумму, успеем ли? Не сомневайтесь – и сможем, и успеем, – заверяет он. – Я в этом убежден, потому что верю, что мы делаем полезное дело, правильное и честное».

А.ГРИЦЕНКО в который раз отметил, что не обращался и не будет обращаться за поддержкой к олигархам.

«Не потому, что я против крупного бизнеса, – объяснил он свою позицию, – а потому, что не хочу на посту президента обслуживать интересы нескольких семей. Не хочу, чтобы вся страна, 46 миллионов людей жили по их правилам, по которым я и такие, как я, – непроходные”. “По их правилам, – считает А.ГРИЦЕНКО, – весь наш народ – непроходной. Ему дают взятки-обещания во время выборов, чтобы потом пять лет обворовывать и требовать взятки на каждом шагу”.

Если хотим жить в европейском государстве, то нам, по словам политика, “нужно изменить, сломать их правила”. “Народ должен стать в своей стране проходным. И не политики будут покупать народ на выборах, а народ – будет нанимать себе руководителей, будет делать проходными тех, кого считает лучшим, достойным и эффективным», – отметил глава «Гражданской позиции» в своей публикации.

А.ГРИЦЕНКО также заявил, что, собрав 2,5 миллиона гривен, необходимых для регистрации кандидата в Президенты, и даже больше, “люди покажут, что они – не население, а граждане”. «Мы покажем, кто и с какими качествами будет проходным в нашей с вами стране», – отметил он.