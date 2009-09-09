Тимошенко наградила Кужель

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня вручила Почетные грамоты и Благодарности Кабинета министров предпринимателям и представителям органов исполнительной власти, в компетенции которых находится нормирование предпринимательской деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония награждения состоялась сегодня перед началом заседания Кабинета министров.

В частности, председатель Государственного комитета по вопросам регулятивной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ получила Почетную грамоту и отличие Кабинета министров, а председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Оксана ПРОДАН – Благодарность Кабинета министров. Награды также получили несколько предпринимателей из г. Вишневый Киевской области, Киева и г. Белая Церковь Киевской области.

«Я могу сказать, что львиная доля в борьбе с кризисом - в руках предпринимателей нашей страны, тех, кто сохраняет свои коллективы, кто не увольняет людей, кто пытается стабилизировать заработную плату, кто пытается любой ценой сохранить рынки сбыта для своей продукции, кто пытается именно в кризис переоснастить свои предприятия, снизить себестоимость, вписаться в мировые цены и мировые стандарты. Это те люди, которые держат на своих плечах экономику Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, вручая высшие правительственные награды по случаю Дня предпринимателя, который отмечался в воскресенье, 6 сентября.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на заседании правительства по результатам проведенной накануне «горячей» телефонной линии с предпринимателями планируется принять 28 решений, направленных на дерегулирование предпринимательской деятельности.