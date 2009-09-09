Янукович озвучил ультиматум

Председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Верховная Рада не будет работать до тех пор, пока не примет решение о повышении социальных стандартов для населения.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом он заявил вчера во время прямого эфира на Житомирской областной телерадиокомпании.

«Если не будут повышены социальные стандарты для пенсионеров, детей-сирот и многодетных семей, Рада не будет работать», - сказал он, напомнив, что Партия регионов предлагает решить данный вопрос в два этапа. В том числе идет речь и о повышении минимального уровня заработной платы.

Отвечая на вопрос об источниках финансирования повышения социальных стандартов, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что регионалы требуют от правительства отчитаться об использовании средств государственного бюджета в текущем году и о распределении средств Международного валютного фонда.

«И мы не дадим нынешнему правительству за счет этих средств, которые сегодня накоплены на счетах казначейства, делать предвыборную кампанию, вновь обманывать людей, и такой ценой идти к власти», - подчеркнул он.