Обнародован закон о выборах Президента за подписью Литвина

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выборам Президента Украины" за подписью председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА официально обнародован на веб-сайте Верховной Рады Украины и будет опубликован в газете «Голос Украины» и других печатных средствах массовой информации.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Как отмечается в сообщении, соответствующий закон был принят Верховной Радой 24 июля 2009 года. В то же время 18 августа 2009 года Президент Украины возвратил закон в ВР с соответствующими предложениями.

21 августа 2009 года ВР, рассмотрев предложения Президента Украины, повторно приняла указанный Закон, преодолев вето Президента Украины. За это решение проголосовало 325 народных депутатов Украины. 25 августа 2009 года Закон был направлен на подпись Президенту Украины.

Однако, говорится в сообщении, 2 сентября 2009 года Президент Украины вернул Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выборам Президента Украины" в Верховную Раду Украины без своей подписи с предложением опубликовать его за подписью председателя Верховной Рады Украины в соответствии с частью четвертой статьи 94 Конституции Украины.

Согласно Конституции, Украины закон, повторно принятый Верховной Радой Украины не менее чем двумя третями ее конституционного состава, который не был подписан и официально обнародован Президентом Украины в течение 10 дней, безотлагательно официально должен быть обнародован председателем Верховной Рады Украины и опубликован за его подписью, отметили в Информационном управлении Аппарата ВР.

В связи с этим, Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выборам Президента Украины" официально обнародован на веб-сайте ВР и будет опубликован в газете «Голос Украины» и других печатных СМИ за подписью председателя Верховной Рады Украины, подчеркивается в сообщении.