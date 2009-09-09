Верховная Рада сегодня продолжит «работать»

Верховная Рада продолжит сегодня работать. Не слишком охотно, потому что за вчерашний безрезультатный сессионный день спикер не заплатил. Владимир Литвин считает, что депутаты понемногу затягивает в предвыборный водоворот, а это не входит в служебные обязанности законодателей.

Напомним, вчерашний день был одинаково неудачным и для коалиции, и для оппозиции. Бютовци не смогли протолкнуть повышение акцизов на алкоголь, табак и топливо. Заработанные таким образом 6 миллиардов правительство планировало потратить на повышение зарплат. Ничего не вышло и с отфутболиванием от Евро-2012 10 миллиардов гривен в интересах бедных.

Оппозиция провалила голосование за все социальные законопроекты, настаивая на собственном видении народного счастья. В Житомире накануне Виктор Янукович заявил, что его политическая сила не даст работать Раде до тех пор, пока парламент не рассмотрит повышение социальных стандартов: пенсий, помощи многодетным семьям и детям-сиротам.

ICTV