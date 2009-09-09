Верховная Рада сегодня продолжит «работать»
За вчерашний день спикер не заплатил
Верховная Рада продолжит сегодня работать. Не слишком охотно, потому что за вчерашний безрезультатный сессионный день спикер не заплатил. Владимир Литвин считает, что депутаты понемногу затягивает в предвыборный водоворот, а это не входит в служебные обязанности законодателей.
Напомним, вчерашний день был одинаково неудачным и для коалиции, и для оппозиции. Бютовци не смогли протолкнуть повышение акцизов на алкоголь, табак и топливо. Заработанные таким образом 6 миллиардов правительство планировало потратить на повышение зарплат. Ничего не вышло и с отфутболиванием от Евро-2012 10 миллиардов гривен в интересах бедных.
Оппозиция провалила голосование за все социальные законопроекты, настаивая на собственном видении народного счастья. В Житомире накануне Виктор Янукович заявил, что его политическая сила не даст работать Раде до тех пор, пока парламент не рассмотрит повышение социальных стандартов: пенсий, помощи многодетным семьям и детям-сиротам.