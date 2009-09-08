В ПР озвучили условие - парламент будет разблокирован в ту же минуту

Партия регионов разблокирует парламента сразу же после принятия решения о повышении пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат, заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил сегодня журналистам в Донецке после участия в открытии памятника генералу Николаю Ватутину.

«Если будет принято решение о повышении пенсии, парламент будет разблокирован в ту же минуту, после того как будет принято это решение», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. Он добавил, что тогда «мы дадим правительству время, необходимое для того, чтобы поднять социальные стандарты хотя бы до уровня нормального прожиточного минимума - прежде всего, заработную плату учителям и работникам медицины».

При этом депутат объяснил, что сегодня «регионалы» пока требуют только одного – повышения пенсий. «Вчера мы упростили задачу - давайте поднимем хотя бы пенсии самым неимущим слоям населения, которые вложили, как говорится, свое здоровье, силы, талант, чтобы построить нашу страну. Давайте хотя бы начнем с пенсии, первый шаг сделаем, будем смотреть, что делать дальше», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ. Он подчеркнул, что эти требования «упираются в непонимание».

Отвечая на вопрос журналистов, не раскрутит ли новый виток инфляции решение парламента повысить пенсии, а затем зарплаты бюджетникам, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «…Если глубоко говорить об инфляции, то выплаты тех необходимых средств, начисляемых врачам, инфляцию не раскрутят. На эти деньги доллары не побегут покупать. Это хотя бы, что бы прожить более или менее достойно».

Б.КОЛЕСНИКОВ отверг обвинения политических оппонентов в том, что Партия регионов, блокируя парламент, дестабилизирует ситуацию в стране и дискредитирует власть. «Больше, чем сама власть дестабилизировала ситуацию, дестабилизировать ее просто невозможно. Я думаю, что никто, даже Дэвид КОППЕРФИЛЬД не возьмется, чтобы сделать хуже, чем сегодня, - заключил он. - Никакой дестабилизации нет. Все, что они сделали, уже хуже не бывает».