Литвин поссорился с регионалами

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обвиняет Партию регионов в лицемерии.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Согласительного совета он отметил, что законопроект о повышении социальных стандартов является «ключевой фишкой» во время избирательной кампании этой политической силы, и это подтверждает, что повторяется сценарий 2004 года, когда ставка делалась на то, чтобы парламент не работал и “чтобы были разговоры о повышении социальных выплат”.

В.ЛИТВИН, спросил у представителей фракции Партии регионов: «Почему не голосуете за законопроект Олега ЗАРУБИНСКОГО (представитель фракции Блока Литвина, который также внес законопроект о повышении социальных стандартов, – УНИАН)? Потому что вам нужно реализовать свою предвыборную фишку».

По словам председателя ВР, отсюда вытекает вывод - «решение не нужно, а нужен процесс».

Как заявил В.ЛИТВИН, сейчас фракция Партии регионов настаивает на заслушивании отчета правительства о выполнении бюджета и необходимости внесения изменений в него.

При этом он напомнил, что тогда, когда фракция Партии регионов и БЮТ «вели речь о коалиции и делили должности», они соглашались с тем, чтобы вопросы об отчете правительства и об изменениях в бюджет были перенесены.

В ответ народный депутат от Партии регионов Василий ХАРА сказал В.ЛИТВИНУ: «Вы какую-то ненависть проявляете к Партии регионов». Он предложил В.ЛИТВИНУ «молчать» во время Согласительного совета, поскольку спикер должен быть «матерью или отцом» для парламента.

На это В.ЛИТВИН заметил, что это В.ХАРА очень быстро меняет свои симпатии, поскольку сначала избирался в парламент от КПУ, а затем перешел в Партию регионов.

В свою очередь, представитель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сказал, что фракция Блока Литвина не голосовала за законопроект о повышении социальных стандартов, и в результате он не был поддержан в парламенте.

В ответ В.ЛИТВИН напомнил, что фракция Партии регионов сначала настаивала на повышении выплат для шахтеров, а затем сама за данный законопроект не проголосовала. По его словам, необходимо искать компромиссы. Он добавил, что фракция Партии регионов считает, что «мы вам должны прислуживать, а мы думаем, что необходимо договариваться».

На предложение В.ЛИТВИНА зайти в сессионный зал и начать голосовать по законопроектам относительно социальных стандартов, А.ЕФРЕМОВ назвал нецелесообразным проходить всю процедуру рассмотрения законопроекта, чтобы «обмануть в конце», то есть не проголосовать за него.

Также А.ЕФРЕМОВ, обращаясь к председателю ВР, отметил, что «скоро работники аппарата парламента начнут нищенствовать». По его словам, Министерство финансов предложило сократить почти на 200 млн. грн. затраты на аппарат Верховной Рады. «У вас скоро работники аппарата начнут нищенствовать», - сказал А.ЕФРЕМОВ. На это В.ЛИТВИН ответил: «У нас, в Верховной Раде Украины».

Кроме того, во время Согласительного совета первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что было бы честно, если бы 150 народных депутатов от Партии регионов сложили депутатские мандаты, поскольку эта политическая сила не дает возможности парламенту работать. «Если вам не нравится парламент и правительство, то необходимо сложить депутатские мандаты», - отметил он.

По его словам, сейчас эта фракция делает все, чтобы заблокировать работу парламента. А.КОЖЕМЯКИН считает, что в этом заинтересован и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, а «вы ему подыгрываете».