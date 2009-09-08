Партия регионов заблокировала трибуну ВР

Трибуна Верховной Рады Украины заблокирована фракцией Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Согласительного совета лидерам фракций и председателей комитетов парламента председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что это является свидетельством того, что никого не интересует принятие решения о повышении социальных стандартов и происходит реализация «сценария 2004 года». В.ЛИТВИН отметил, что речь идет о том, чтобы заблокировать работу парламента и он не смог работать.

Перед этим на Согласительном совете речь шла о необходимости принятие законопроектов, которые касаются повышения социальных стандартов.