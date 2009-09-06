У Ющенко отказались награждать руховцев к 20-летию

Секретариат Президента Украины не поддержал предложения Народного Руха Украины о награждении активистов-руховцев государственными наградами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель НРУ Борис ТАРАСЮК сегодня в Киеве во дворце культуры Национального политехнического университета на торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию создания Народного Руха.

«Мы подали представление Президенту, в Верховную Раду и Кабинет министров с предложением о награждении самых преданных руховцев. К сожалению, в Секретариате Президента нас не услышали», - констатировал Б.ТАРАСЮК.

В то же время лидер НРУ призвал своих однопартийцев в связи с этим не расслабляться. «Двигаемся вместе, руховцы! К победе! Ведь движение – это жизнь», - прибавил он.

Б.ТАРАСЮК сообщил, что по случаю 20-летия создания НРУ более 100 активистов-руховцев отмечены высшим отличием Народного Руха Украины.