Уволен генеральный продюсер медиагруппы "Интер"

Генерального продюсера медиагрупи "Интер" Анну БЕЗЛЮДНУЮ уволили.

Как передает «Украинская правда»,об этом сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины, владелец "Интера" Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Ранее СМИ сообщали, что А.БЕЗЛЮДНУЮ должны уволить в связи с ее конфлик-том с политтехнологом Владимиром ГРАНОВСКИМ, в частности, и относительно вопроса распределения избирательных бюджетов.

Сама же А.БЕЗЛЮДНАЯ вероятность своего увольнения комментировать отказывалась, не видя в этом "предмета для разговора".