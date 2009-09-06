Уволен генеральный продюсер медиагруппы "Интер"
17:52, 06 сентября 2009Политика
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Об этом сообщил Валерий Хорошковский
Генерального продюсера медиагрупи "Интер" Анну БЕЗЛЮДНУЮ уволили.
Как передает «Украинская правда»,об этом сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины, владелец "Интера" Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.
|Анна Безлюдная во время съемок ”Свободы на Интере”, январь 2009 г.
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Сама же А.БЕЗЛЮДНАЯ вероятность своего увольнения комментировать отказывалась, не видя в этом "предмета для разговора".
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