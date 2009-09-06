Уволен генеральный продюсер медиагруппы "Интер"

17:52, 06 сентября 2009
Политика
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Об этом сообщил Валерий Хорошковский

Генерального продюсера медиагрупи "Интер" Анну БЕЗЛЮДНУЮ уволили.

Как передает «Украинская правда»,об этом сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины, владелец "Интера" Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Ганна Безлюдна під час зйомок ”Свободи на Інтері”, січень 2009 р.
Ранее СМИ сообщали, что А.БЕЗЛЮДНУЮ должны уволить в связи с ее конфлик-том с политтехнологом Владимиром ГРАНОВСКИМ, в частности, и относительно вопроса распределения избирательных бюджетов.

Сама же А.БЕЗЛЮДНАЯ вероятность своего увольнения комментировать отказывалась, не видя в этом "предмета для разговора".

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