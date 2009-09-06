Народный рух выдвинет своего кандидата в Президенты

Народный Рух Украины будет самостоятельно принимать участие в президентских выборах как субъект избирательного процесса и планирует выдвинуть своим кандидатом Бориса ТАРАСЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление принято Центральным проводом Народного Руха на заседании 5 сентября.

«Сегодня руховцы и сторонники Руха должны еще раз сделать надлежащие выводы. НРУ – самодостаточная политическая сила, которая чувствует в себе силы и желания продолжать реализовывать в интересах народа и страны концепцию построения демократического процветающего европейского государства. Поэтому Народный Рух будет принимать участие в выборах Президента Украины как субъект политического процесса. Нашим кандидатом выдвинут председатель НРУ Борис ТАРАСЮК», - говорится в заявлении.

В то же время НРУ призывает идейно близкие политические партии патриотического, национально- демократического направления объединиться вокруг единого кандидата от демократических сил на должность Президента Украины.