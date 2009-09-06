Тимошенко: каждый день чувствую ваше плечо

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинских предпринимателей с профессиональным праздником.

Как говорится в поздравлении, текст которого размещен на Правительственном портале, “в этот день слова благодарности адресуются энергичным, инициативным людям, которые сумели организовать свое дело, воплотить в жизнь новые идеи и проекты, своим неустанным трудом активно способствуют поступательному развитию нашего государства”.

“Наше правительство взяло на себя обязательство сдвинуть с места решения наболевших вопросов, накапливающихся годами, создать такой предпринимательский климат, который даст возможность предпринимателю не на словах, а на деле чувствовать себя хозяином страны и своей жизни. Украинская власть взяла за основу принцип партнерских отношений с обществом: взаимодоверие и взаимопомощь. Я каждый день чувствую ваше надежное плечо”, - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила: “Вместе с вами мы начали расчистку многолетних регуляторных “завалов” с тем, чтобы сердце экономики – предпринимательство – билось мощно и ритмично”. “Я как премьер-министр обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы чиновники больше не мешали предпринимателям работать, а только помогали”, - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.